- Italienii vor trebui sa sarbatoreasca Anul Nou in interior, a declarat un ministru de la Roma, care a exclus totodata posibilitatea adoptarii unor exceptii de la interdictia vizand deplasarile pentru data de 31 decembrie.

- Petrecerile de Craciun in Spania ar putea fi limitate la șase persoane. Guvernul spaniol va propune sarbatori „diferite” de Craciun și Revelion, cu doar șase persoane la petreceri, incercand in același timp sa mențina „sufletul și spiritul” sezonului festiv, scrie Reuters, citand El Mundo. Citand…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza DPA, citata de Agerpres.Guvernul de la Roma a mai anunțat și alte masuri cu același scop. Printre acestea figureaza…

- Duminica, premierul Ludovic Orban a anunțat faptul ca petrecerile organizate in Romania in noaptea dintre ani vor fi intrezise de data aceasta, din cauza riscului de infectare cu noul coronavirus. Petrecerile de Revelion sunt interzise! Astfel, Șeful Guvernului a spus ca, din punctul lui de vedere,…

- Masca ar putea deveni obligatorie si in aer liber in Italia. Locurile frecventate de multe persoane vor fi intens monitorizate, dar nu numai de poliție, ci și de Armata. In multe zone, masura este deja obligatorie, iar daca ordonanta intra in vigoare, masura va deveni nationala. Ordonanta…

- Italienii vor fi obligati in curand sa poarte masca permanent in exterior, a declarat miercuri ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, care a confirmat astfel informatii aparute in presa privind noi masuri pentru tinerea sub control a raspandirii coronavirusului, relateaza DPA. …

