- „Malmkrog”, noul film al regizorului Cristi Puiu,va fi prezentat in Romania in cadrul TIFF, in plina desfașurare zilele acestea la Cluj. Pelicula a avut premiera mondiala, la prestigiosul Festival International de Film de la Berlin. „O capodopera plina de intensitate” a fost doar una dintre reacțiile…

- Programul „Casa Eficienta Energetic” pentru persoane fizice va debuta pe data de 15 septembrie 2020, iar proprietarii de case din Romania pot depune cereri de finantare pentru a primi pana la 15.000 de euro pentru a-si eficientiza energetic imobilele, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Al treilea aeroport din țara și-a reluat cursele spre Italia. Un comunicat de presa emis de Aeroportul Internațional Timișoara arata ca s-au reluat zborurile regulate catre Italia „ pe aeroportul din Timișoara se vor relua zborurile regulate spre și dinspre Italia (Bari, Bergamo, Roma, Veneția),…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa miercuri la prezentarea celei de-a doua editie a "Barometrului Securitatii Energetice" din Romania, eveniment organizat de Institutul de Stiinte Politice si Relatii internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane…

- Europa a lansat un proiect de cercetare pentru dezvoltarea unui tun electromagnetic, care ar revoluționa artileria lansand la viteza mare și la mai multe sute de kilometri un proiectil fara praf de pușca sau alt propulsor chimic, a anunțat consorțiul selecționat, citat de AFP, potrivit Hotnews. „Acest…

- IICCMER va demara un proiect de recuperare a memoriei deținuților politic care au participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanța la inceputul anilor ’50 și ale caror marturii scrise au fost gasite, in luna mai, in zidurile edificiului, in timpul lucrarilor de reabilitare, conform…

- "In Veneto turistii vor fi mai linistiti decat la ei acasa", a asigurat Luca Zaia, presedintele acestei regiuni din nord-estul Italiei, a carei capitala este Venetia, subliniind ca situatia este sigura si ca nu trebuie sa existe temeri privind contagierea cu noul

- Fotografii AP au surprins atmosfera deprimanta din interiorul unor stabilimente de lux celebre din Roma, Milano, Veneția sau de pe malul lacului Como. Destinații care acum nu au companie pe fondul pandemiei coronavirusului. Turiștii straini sunt principalii oaspeți ale acestor hoteluri la prețuri ridicate,…