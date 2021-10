Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat plasat in arest la domiciliu in Italia s-a prezentat la un comisariat de Poliție si a cerut sa fie trimis la inchisoare, intrucat viața alaturi de soția lui devenise imposibil de suportat, relateaza presa internaționala, care citeaza jandarmeria

- Un barbat care a amenințat cu arma un șofer și i-a furat mașina, in Capitala, a fost prins de polițiști și arestat preventiv, anunța Mediafax. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București - Serviciul Furturi Auto au reținut un barbat de 33 de ani, din București,…

- Peste 12 ani de INCHISOARE pentru barbatul din Alba Iulia care a violat o fetița de 12 ani, in timp ce era arestat la domiciliu Peste 12 ani de inchisoare, atat va sta Florin Ciociu, barbatul care a violat in mod repetat, o fetița de 12 ani, in locuința sa din cartierul Barabanț din Alba Iulia. Fapta…

- Un barbat de 56 de ani din Maramureș a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, dupa ce și-a lovit fara mila soția. Din fericire, femeia a plecat sa stea impreuna cu copiii in alta locuința. Femeia a revenit in țara, in concediu, la inceputul lunii august. De cand i-a spus soțului ca vrea sa plece…

- Un barbat care era arestat la domiciliu intr-o cauza penala aflata in faza de judecata a fost retinut de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta sub acuzatia de ultraj, dupa ce a amenintat cu moartea si cu acte de violenta un ofiter de politie si membrii familiei acestuia,…

- La data de 18.09.2021, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a dispus retinerea inculpatului D.A.R., pe o durata de 24 ore, incepand de la data de 18.08.2021, ora 21:02, iar la data de 19.08.2021, procurorul a formulat propunere de arestare preventiva, pentru 30 zile, fata…