- Fostul mare antrenor al fostei prim-divizionare Foresta Suceava, Marin Barbu, este de parere ca finala Campionatului European de fotbal s-ar putea disputa intre Italia și Anglia. In penultimul act al competiției, Italia va intilni Spania, in timp ce Anglia va juca impotriva Danemarcei. Ambele partide…

- Fundasul Cesar Azpilicueta a opinat ca Spania trebuie sa-i anihilieze pe Lorenzo Insigne si Jorginho pentru a putea invinge Italia in semifinala turneului final EURO 2020, programata marti pe stadionul londonez Wembley, transmite DPA, potrivit Agerpres. Italia apare ca echipa cea mai in forma…

- Gazzetta dello Sport, prestigioasa publicație din Italia, lanseaza un scenariu total surprinzator: Jorginho (29 de ani), mijlocașul Italiei și al lui Chelsea, ar putea caștiga Balonul de Aur in acest an! Jurnaliștii italieni propun aceasta varianta in cazul in care Italia ar caștiga Euro 2020. Squadra…

- Sferturile de finala ale UEFA EURO 2020 incep vineri, cu Elveția care iși dorește o noua victorie impotriva Spaniei, dupa 11 ani, și cu Belgia și Italia, dornice sa iși pastreze... The post Incep sferturile de finala la EURO 2020: Elveția – Spania și Belgia – Italia appeared first on Renasterea banateana…

- Dupa meciurile de marti, Anglia – Germania, scor 2-0, si Suedia – Ucraina, scor 1-2, ultimele din optimile de finala ale Euro-2020, tabloul meciurilor din sferturi este urmatorul: 2 iulie, Munchen, Belgia – Italia; 2 iulie, Sankt Petersburg, Elvetia – Spania;…

- Veste buna pentru microbisti. Asteptarea a luat sfarsit. Una dintre cele mai asteptate competiții ale verii, Campionatul European de fotbal, va incepe maine. Terasele si restaurantele sunt pregatite pentru marele eveniment. Ne ofera detalii Stefan Glevesan, administratorul unei terase de pe strada Republicii:…