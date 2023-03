Italia: s-a aprobat construirea unui pod peste strâmtoarea Messina, între Calabria și Insula Sicilia Guvernul de la Roma a aprobat un decret care permite reluarea imediata a proiectarii și construirii unui pod peste stramtoarea Messina, intre Calabria și Insula Sicilia, informeaza Rador. In prezent, de pe insula in Italia continentala se trece doar cu bacul, pe o distanța de 11 km. In punctul cel mai ingust lațimea stramtorii este puțin peste 3 km, iar adancimea marii este neuniforma, punctul maxim depașind cu mult 100 m. Podul peste stramtoare Messina va fi cel mai lung pot suspendat pe cabluri din lume, de 3,2 km. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

