- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- ALERTA… Romanii care se intorc in tara din Veneto si Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunta Ministerul Sanatatii. Avand in vedere ca in zona sunt zeci de cetateni din judetul Vaslui, care lucreaza in orasele afectate, acestia ar putea avea…

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea spectacolelor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it, potrivit Mediafax. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie. Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la autoritati…

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a inchis localitațile cele mai afectate, acestea fiind in regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…