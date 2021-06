Italia devine zonă albă din 21 iunie, cu excepția regiunii Val d’Aosta Incepand din data de 21 iunie, Italia isi va schimba culoarea in alb, cu excepția regiunii Val d’Aosta. Desigur, cu conditia ca datele privind scaderea numarului persoanelor infectate (care continua constant cu -27% din cazuri in ultima saptamana) sa nu iși inverseze cursul, potrivit Rador care citeaza La Stampa. Conform datelor din 2 iunie, toate regiunile italiene, cu excepția Val d’Aosta, au scazut la o incidența sub pragul de risc de 50 de cazuri pe saptamana la 100.000 de locuitori. Conform legii, sunt necesare trei monitorizari consecutive cu rezultate sub-prag pentru a permite unei regiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii italieni se tem ca Mafia s-a infiltrat in campania de vaccinare și indeparteaza vaccinurile de cei care au cea mai mare nevoie de ele, relateaza Politico . In timp ce Italia incearca sa mearga inainte cu campania de vaccinare, destul de inceata pana acum, comisia antimafia din Parlament…

- Restrictiile din Italia vor fi relaxate in sase regiuni, de luni, cu toate ca numarul zilnic al deceselor la nivel national ramane cu mult peste 400. Cazurile noi COVID-19 au scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeasi perioada a saptamanii trecute, scrie Reuters. Italia are un sistem…

- Restrictiile din Italia vor fi relaxate in sase regiuni, de luni, cu toate ca numarul zilnic al deceselor la nivel national ramane cu mult peste 400. Cazurile noi COVID-19 au scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeasi perioada a saptamanii trecute. Italia are un sistem cu patru niveluri,…

- Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din țara va fi in scenariul roșu, dupa ce Calabria, Toscana și Valle d'Aosta se alatura celor 7 regiuni și provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restricții. Cu inca 24.000 de noi infecții și 450…

- Premierul italian Mario Draghi a semnat, vineri, un decret care prevede restricții dure anti-COVID-19 pentru jumatate din țara. Masurile sunt valabile de luni pana in weekendul cu Paștele, cand toata Italia va deveni zona roșie. Incepand de luni intra in lockdown urmatoarele regiuni: Lombardia, Lazio,…

- Regiunile Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli Veneția-Giulia, Veneto, Piemont, Marche și provincia Trento sunt plasate de luni in carantina totala, din cauza exploziei de infecții cu COVID. Masurile vor continua pana in weekendul Paștelui, 3-5 aprilie, perioada cand Italia va intra in lockdown…

- Restricțiile vor fi anunțate de premierul Mario Draghi dupa ședința de guvern de azi, dupa ce ieri, Italia a raportat aproape 26 de mii de noi cazuri de Covid-19 și 373 de decese, conform Reuters . Potrivit Reuters, in perioada 3-5 aprilie magazinele neesențiale vor fi inchise peste tot in țara in,…