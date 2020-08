Stiri pe aceeasi tema

- Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Cabinetul Orban, iar inceperea scolii in conditii de siguranta nu este importanta pentru Guvern, afirma luni liderul PSD, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor."Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Guvernul Orban!…

- Copiii in varsta de 12 ani si peste ar trebui sa poarte masca in aceleasi conditii ca adultii pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, este recomandarea facuta de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). OMS recomanda portul mastii copiilor de 12 ani si peste in aceleasi conditii ca adultii, in…

- Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a lansat un scurt sondaj pe pagina sa de Facebook, adresat parintilor care isi vor trimite copiii la scoala incepand din 14 septembrie. Preocupat de cum vor decurge orele de curs, dar, mai ales, de siguranta si sanatatea elevilor si a cadrelor didactice, Toader…

- „Ce este mai important, sa tinem sub control pandemia si copiii sa nu beneficieze de educatie sau, totusi, sa cautam o cale de mijloc? Cred ca aceasta cale de mijloc este calea optima. Trebuie sa incepem scoala, trebuie sa dam o educatie copiilor", a explicat Virgil Musta. Inceperea anului scolar trebuie…

- Italia a decis sa impuna restricții pe fondul creșterii cazurilor de COVID 19, inclusiv inchiderea discotecilor in plin sezon turistic.Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Italia a crescut la valorile inregistrare in luna mai, adica 479 intr-o singura zi.Autoritatile sanitare sunt ingrijorate…

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a declarat vineri seara ca intre masurile care se vor lua in noul an școlar, pentru a se evita infectarea cu COVID-19, vor fi limitarea numarului de elevi dintr-o clasa, distanțarea bancilor și pauze decalate pentru…

- Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru ca dreptul tuturor copiilor…