Italia blochează platforma TikTok pentru utilizatorii a căror vârstă nu este garantată Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror vârsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita &"jocul cu esarfa&" de pe reteaua sociala, informeaza AFP.



Autoritatea italiana pentru protectia datelor personale a indicat într-un comunicat ca &"blocarea retelei sociale&" chineze are efect imediat si este valabila pâna la 15 februarie.

Aceasta înseamna concret ca TikTok are interdictia de a exploata &"datele utilizatorilor a caror vârsta nu a fost stabilita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala, noteaza AFP. Autoritatea…

- Autoritatea pentru protectia datelor personale din Italia a emis un comunicat prin care anunța ”blocarea retelei sociale chineze”. Masura este valabila pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza agenția AFP. Aceasta decizie intervine la cateva ore dupa anuntul mortii unei fetite de 10…

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita „jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Criticata dupa ce a anuntat o modificare a politicii ei de confidentialitate, aplicatia de mesagerie online WhatsApp a decis sa amane cu trei luni intrarea in vigoare a noilor sale conditii de utilizare, incercand astfel sa isi linisteasca utilizatorii in legatura cu protejarea datelor lor personale,…

- TikTok anunța schimbari „revoluționare” in privința utilizatorilor copii sau adolescenți, in incercarea de a preveni manipularea și abuzarea acestora de catre adulți, a anunțat compania, citata de The Guardian . Este vorba despre o serie de reguli foarte stricte pentru utilizatorii sub 16 ani. Platforma,…

- Revolut lanseaza funcția Rewards pentru toți utilizatorii din Romania, pentru a le oferi acestora ocazia de a achiziționa cadouri celor dragi la prețuri preferențiale in sezonul de cumparaturi. Cu Rewards, utilizatorii Revolut beneficiaza de reduceri speciale și cashback la o varietate de branduri bine…

- Platforma suedeza de streaming imprumuta un truc din cartea retelelor sociale si, la fel ca acestea, va lua bani pentru promovarea continutului - artistii independenti sau casele de discuri vor plati pentru ca o melodie sa ajunga in playlist-urile generate automat. Orice melodie poate face obiectul…