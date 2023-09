Stiri pe aceeasi tema

- Infanteria ucraineana a ajuns la „al treilea și ultimul rand” al unei linii cheie de aparare ruseasca din regiunea Zaporijie, afirma un expert al Institutului pentru Studiul Razboiului, citat de Sky News . Este posibil ca aceștia sa se pregateasca sa sparga linia Surovikin la Verbove, deși dinții de…

- Rusia nu are acum unitațile de „infanterie de elita” pe care se baza candva pentru a conduce ofensive la scara larga in Ucraina, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 28 august.Potrivit ISW, armata rusa a redistribuit rapid unitați aeropurtate de elita in regiunile…

- Ucraina a declarat marți ca forțele sale au patruns mai adanc in liniile de aparare rusești de langa Robotyne, la o zi dupa ce a revendicat controlul asupra satului de pe frontul de sud, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al armatei, Andriy Kovalyov, a declarat ca forțele…

- Un trio de nave civile de marfa – una din Israel și una din Grecia, plus una inmatriculata in Turcia și Georgia – au trecut duminica de blocada rusa din Marea Neagra și au ancorat intr-unul dintre porturile ucrainene de cereale din Delta Dunarii, relateaza Forbes . La 22 de zile dupa ce Moscova a anulat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin pare sa fi recunoscut joi, 27 iulie, progresele ucrainene pe linia frontului, spunand ca operațiunile militare ale Ucrainei s-au intensificat in ultimele zile, relateaza Sky News . Cu toate acestea, el susține ca Ucraina nu a reușit sa caștige teren pe niciun front.…

- SUA ar urma sa anunțe ca va furniza Ucrainei bombe cu fragmentația muniții cu dispersie, potrivit New York Times, citat de Sky News . SUA considera ca bombele cu fragmentație s-ar putea dovedi utile in contraofensiva Ucrainei impotriva Rusiei, a precizat pentru ziarul american un oficial de rang inalt,…

- Campurile minate din sudul Ucrainei sunt atat de dense, incat trupele care incearca sa elibereze zona nu pot avansa decat "copac cu copac", a declarat pentru CNN un soldat implicat in contraofensiva Kievului din sud. In toți anii sai de serviciu, a spus el, nu a vazut niciodata atat de multe mine.Soldatul,…

- Șefii serviciilor secrete din Ucraina susțin ca rușii au inceput evacuarile masive ale personalului de la centrala nucleara Zaporojie. De partea cealalta, Rusia arata ca nu se intampla nimic neobișnuit, dar cu toate acestea toate serviciile secrete din occident sunt in alerta. Spre exemplu, SUA au trimis…