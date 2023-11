ISU Harghita:Caravana SMURD “FII PREGATIT! soseste vineri, 10 noiembrie, in judetul Harghita

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 13:00, pompierii bacauani au fost solicitati sa intervina in comuna Caiuti, pe DN 11A, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunta producerea unui accident rutier intre un microbuz, in care se afla o singura persoana si un autoturism. Potrivit ISU Bacau, de urgenta, la locul indicat…

- Nr. 295 Oradea, 19.10.2023 COMUNICAT DE PRESACaravana SMURD ldquo;FII PREGATIT " soseste vineri, 20 octombrie, in judetul Bihor Caravana SMURD ldquo;Fii pregatit " va ajunge vineri, 20 octombrie a.c., in municipiul Oradea, miercuri, 24 octombrie a.c., in Beius si joi, 26 octombrie, in Stei. Caravana…

- 16 persoane, dintre care 7 barbați și 9 femei, au fost transportate la spital. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, potrivit Info Trafic 24. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momentele a un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. La…

- Nr.36 din 13 octombrie 2023 COMUNICAT DE PRESACaravana SMURD ,,Fii pregatit " ajunge in judetul Ialomita In perioada 16 18 octombrie a.c, Caravana SMURD ,,Fii pregatit " va fi prezenta in municipiul Slobozia. Centrul de informare va fi amplasat pe strada Mihai Eminescu, in incinta Liceului de Arte ,,Ionel…

- Distributie anunnta intreruperi de curent electric pentru perioada 5 12 octombriePotrivit E Distributie, pentru ziua de joi , 05 Octombrie 2023, sunt programate intreruperi in: Municipiul Constanta, cu SC RAJA SA Statia inmagazinare si Pompare Constanta SUD DN 39E Sens giratoriu Cumpatilde;na si Spalatoria…

- In dupa amiaza si seara zilei de duminica, 3 septembrie 2023, intre orele 13.00 23.45, pompierii militari din judetul Bihor au intervenit in trei localitati, pentru inlaturarea efectelor vantului puternic si ale ploilor torentiale avertizate de codul galben sub incidenta caruia s a aflat judetul Bihor.…

- Caravana SMURD ”Fii pregatit” in județul Alba. Lista localitaților prin care va trece Timp de patru zile, in perioada 01.09 – 04.09.2023, intre orele 10.00 – 18.00, Caravana SMURD „Fii pregatit” și Centrul Mobil de Instruire a Populației pentru Raspuns la Situații de Urgența vor fi prezente in județul…

- Un barbat de 55 de ani a fost strivit vineri de un tractor, in localitatea Cutca, județul Cluj. Acesta a fost ranit grav și a fost transportat cu un elicopter SMURD la UPU Cluj-Napoca.Pompierii din Dej au intervenit vineri pentru a acorda asistența medicala unui barbat strivit de un tractor pe raza…