- Bicarbonatul de sodiu este utilizat de mulți oameni, e un ingredient de nadejde in bucatarie, dar și o soluție de curațat rapida și ieftina. Puțini știu care este istoria secreta a bicarbonatului. La ce il foloseau egiptenii și cat de folositor e acum in randul oamenilor? Istoria bicarboantului de sodiu.…

- Cele trei culori de pe care a fost smulsa stema, simbol al puterii comuniste, tricolorul a devenit un semn al rupturii de socialismul care ne indoliase 45 de ani din istorie. Dar care a fost mecanismul apariției acestui simbol? Pentru prima oara este vazut pe strazile Timișoarei, in 17 decembrie, dupa…

- In memoria colectiva, Postelnicu a ramas prin raspunsul, probabil sincer, dat la intrebarea de ce a contribuit la represiunea revoluționarilor: ”Am fost un dobitoc!” Personaj neagreat de cei din jur, Postelnicu s-a ”distins” printr-un servilism exagerat, chiar și pentru acele vremuri de dictatura. In…

- Dupa 15 ani de guvernare, istoria ei personala ramane un mister de nepatruns. Mai repede gasesti Sfantul Graal decat sa afli ceva despre viata privata a celei mai puternice femei din lume, ajunsa acum in ultimul an de mandat.

- Cu cat se inaspresc restrictiile cu atat creste pofta de a protesta. Pandemia, printre multele schimbari pe care deja le-a adus si pe care le va aduce, are si darul de da nastere unui anumit tip de om al protestelor. Primii protestatari pe care i-a cunoscut Romania sunt, desigur, milioanele de romani…

- Printre multele mituri și legende despre fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, era cel legat și de preferințele sle cinematografice. Era știut faptul ca deținea in locuința sa un adevarat cinematograf, privat. La acest cinematograf avea acces el, Elena ceaușescu și prietenii apropiați. Dar nu s-a știut…

- A avut loc pe data de 29 iunie 1980, in jurul orei 14.00, in județul Botoșani, in apropiere de localitatea Huțani. Acest sat aparține de comuna Vladeni și a devenit faimos in istorie cu un record negativ. Aceasta tragedie care a ingrozit Romania la momentul respectiv a fost ascunsa de catre Nicolae…

