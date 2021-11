Istoria materiei întunecate în 7 acte Harta a materiei intunecate din universul local. Punctele negre reprezinta galaxii. In galben, filamente de materie intunecate care acționeaza ca punți ascunse intre galaxii. X-ul indica galaxia noastra, Calea Lactee, iar sagețile indica dinamica universului local generata de gravitație.Credit: Hong et. al., Astrophysical Journal Deși credem ca știm atat de multe despre univers, printre altele știm și ca nu știm mai nimic despre 95% despre ceea ce alcatuiește universul: materia intunecata și energia intunecata. In videoclipul de mai jos puteți urmari o scurta introducere in istoria materiei intunecate,… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

