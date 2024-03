Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat o rezolutie care solicita o incetare a focului in Sudan, pentru a coincide cu luna sfanta a Ramandanului, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Mai mult de 10 luni de conflict intre armatele rivale au ucis mii de persoane si au cauzat…

- Uniunea Europeana a avertizat luni, 19 februarie, Israelul sa nu lanseze o ofensiva militara in Rafah, despre care miniștrii de externe ai blocului comunitar au spus ca ar crea un dezastru pentru cei aproximativ 1,5 milioane de refugiați inghesuiți in orașul de la marginea sudica a Fașiei Gaza, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca negocierile privind un posibil acord care sa asigure eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza sunt blocate din cauza cererilor „delirante” formulate de Hamas, conform Ynetnews, scrie Rador Radio Romania. „Esența…

- Ministrul de externe israelian Israel Katz i a cerut demisia sefului agentiei ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , dupa acuzatii potrivit carora 12 angajati ai agentiei au fost implicati in atacul comis de gruparea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, transmite duminica…

- Serghei Lavrov condamna atacul Occidentului impotriva Houthi: 'O agresiune nejustificata!'Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a condamnat ferm marti, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, atacurile SUA si Marii Britanii, cu sprijinul altor aliati, asupra pozitiilor rebelilor houthi in Yemen,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminica, intr-o inregistrare video, ca respinge „categoric” conditiile miscarii palestiniene Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre aceasta a unui raport despre atacul din 7 octombrie asupra Israelului, relateaza AFP, citata…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…

- Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat ca s-a ajuns la un acord privind transferul de medicamente catre ostaticii israelieni tinuti in continuare de Hamas in Gaza, informeaza Rador Radio Romania.In schimbul livrarii de medicamente, Israelul va permite sa intre in Gaza ajutor…