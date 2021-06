Stiri pe aceeasi tema

- Israelul se pregateste duminica sa deschida o noua pagina din istoria sa, cu un vot asteptat al Parlamentului (Knesset) pentru a aproba o ”coalitie a schimbarii”, inainte de incheierea mandatului premierului Benjamin Netanyahu, cel mai indelungat din istoria tarii, relateaza AFP. Knesset-ul se reuneste…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca noua coalitie formata pentru înlaturarea sa de la putere este rezultatul „celei mai mari fraude electorale” din istoria democratiei, scrie News.ro citând Reuters. În schimb, liderul Yamina, Naftali Bennett, a afirmat,…

- Cu doua zile înainte de termenul limita pentru formarea unui guvern, liderul opoziției israeliene Yair Lapid a declarat luni ca exista înca „multe obstacole” în calea înființarii unei coaliții care l-ar putea împinge și mai mult în afara deciziei politice…

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat duminica sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul acestuia din urma la putere, relateaza…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…

- Nici actualul șef al guvernului, nici liderul opoziției, Yair Lapid, nu au o opțiune simpla pentru formarea unei coaliții, scrie BBC News . Premierul Benjamin Netanyahu a caștigat alegerile ținute marți in Israel, dar intampina dificultați in tentativa de a ramane la putere. Cu aproape 90% din voturi…