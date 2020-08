Israelul loveşte obiective ale Hamas după ce din Gaza au fost lansate baloane explozive Armata israeliana a anuntat duminica dimineata ca a ripostat din nou la lansarea unor baloane explozive din Gaza catre Israel; fortele armate israeliene au lovit obiective ale Hamas, transmite dpa. Baloanele lansate pe tot parcursul zilei de sambata au provocat incendii pe terenuri din sudul Israelului. 'Ca reactie, tancurile noastre tocmai au lovit posturi militare ale Hamas din Gaza', arata un mesaj difuzat de armata israeliana in reteaua Twitter. Dupa o perioada de calm, legata si de epidemia de coronavirus, palestinienii si-au intensificat din nou luna aceasta atacurile transfrontaliere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

