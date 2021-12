Stiri pe aceeasi tema

- Un comitet de stat de amenajare teritoriala din Israel a amanat luni aprobarea unui proiect major de construire de locuinte pentru colonisti in Ierusalimul de Est, care a atras ingrijorare din partea Statelor Unite si a palestinienilor, transmite Reuters. Propunerea, ce prevede construirea…

- Directiva europeana: Salariul minim in statele europene va fi de 60% din salariul mediu brut. In Romania va ajunge la 3.500 lei Propunerea de Directiva privind salariul minim, o noutate in politicile europene, a fost votata in Comisia de Munca din Parlamentul European iar votul in plen ar putea fi la…

- - Prim-ministrul israelian, Naftali Bennett, a reiterat opozitia Israelului fata de planurile SUA de a deschide un consulat american la Ierusalim pentru a oferi servicii pentru arabii din Autoritatea Palestiniana (AP), informeaza duminica agentia de presa TPS Israel. Actionand pentru indeplinirea…

- Noi informații despre vizele pentru SUA. Israelul negociaza cu Statele Unite si ar putea obtine eliminarea vizelor din 2022, afirma un oficial guvernamental israelian. Știrea vine la doar o zi dupa ce secretarul american pentru Securitatea Interna, Alejandro Mayorkas, a semnalat ca si alte tari, inclusiv…

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Uniunea Europeana a cerut, luni, Israelului sa opreasca in totalitate activitatile de colonizare din Cisiordania, criticand noul proiect de construire a peste 1.300 de locuinte, conform cotidianului The...

- Israelul a lansat duminica o licitatie pentru construirea a circa 1.300 de locuinte in Cisoirdania ocupata si urmeaza sa discute propuneri pentru ridicarea altor 3.000 de locuinte, planuri care au provocat deja ingrijorarea Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro. Autoritatea Israeliana…

- O comisie de experti a Administratiei pentru Medicamente si Alimente (FDA) a Statelor Unite a recomandat joi, in unanimitate, administrarea de rapeluri ale vaccinului pentru Covid-19 al companiei Moderna persoanelor cu varste de peste 65 de ani si celor cu risc ridicat sa faca forme grave ale bolii,…