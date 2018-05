Stiri pe aceeasi tema

- Israelul i-a privat in mod sistematic pe palestinieni de drepturile omului, tinand 1,9 milioane de oameni ”incarcerati de la nastere la moarte in cartierul sarac toxic” Fasia Gaza, a denuntat vineri Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, printul Zeid Ra’ad al-Hussein, relateaza Reuters. Inaltul…

- Conducerea palestiniana din Cisiordania ocupata a anuntat miercuri ca-si recheama ambasadorii din patru state membre ale Uniunii Europene – intre care si Romania – care au trimis reprezentanti la ceremonia israeliano-americana de deschiderea a Ambasadei Statelor Unite la ierusalim, relateaza AFP conform…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP conform News.ro . Ivanka Trump…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca va dubla efectivele unitatilor sale combatante din jurul Fasiei Gaza si din Cisiordania ocupata pentru a face fata eventualelor manifestatii palestiniene impotriva transferului ambasadei americane la Ierusalim, prevazut luni, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.