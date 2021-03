Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a respins luni acuzatia formulata de premierul israelian Benjamin Netanyahu conform careia Teheranul se afla in spatele exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, informeaza Reuters. Explozia a avut loc joi pe nava MV Helios Ray, care plecase…

- Benjamin Netanyahu a acuzat luni Iranul ca se afla la originea exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene ce naviga in Marea Oman si ameninta cu o riposta impotriva unor interese iraniene din Orientul Mijlociu, acuzatii pe care Teheranul le respinge, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, luni, pentru explozia produsa saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, dar a evitat sa se pronunte asupra unei eventuale riposte din partea tarii sale, transmit Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Explozia a avut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuza Iranul ca se afla in spatele exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene ce naviga in Golful Oman, insa a evitat sa se pronunțe clar asupra unei eventuale riposte din parte țarii sale, transmite Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, luni, pentru explozia produsa saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, dar a evitat sa se pronunte asupra unei eventuale riposte din partea tarii sale, transmit Reuters si AFP. Explozia a avut loc joi pe nava…

- Dezastru ecologic de proporții in Israel, unde o mare parte din coasta de la Mediterana a fost poluata cu gudron, iar biosfera din zona este amenintata. Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana, potrivit BBC . Aceasta maree neagra se datoreaza deversarii…

- Președintele Federației Internaționale de Judo, romanul Marius Vizer, impreuna cu cateva sute de judoka, au avut parte de o primire foarte buna in Israel, pentru turneul de mare șlem la judo, care se desfașoara in aceste zile la Tel Aviv. In ciuda carantinei in care se afla Israelul in condițiile…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif i-a raspuns marti pe Twitter secretarului de stat american Mike Pompeo la acuzatiile potrivit carora Iranul ar fi ''noua baza'' a Al-Qaida, facand referire la legaturile SUA cu Arabia Saudita, relateaza AFP. Citește și: Guvernul Cițu introduce…