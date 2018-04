Stiri pe aceeasi tema

- Egipteanul Mohamed Salah, care a marcat 2 goluri si a dat 2 pase de gol pentru Liverpool în victoria "cormoranilor", 5-2, cu AS Roma, din semifinalele Ligii Campionilor, l-a încântat atât de mult pe ministrul israelian

- Uniunea Europeana a facut apel la armata israeliana sa nu foloseasca forta impotriva protestatarilor neinarmati si a cerut demararea unei investigatii, sambata, dupa ce patru oameni au murit pe fondul protestelor de la frontiera cu Fasia Gaza, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Administratia Prezidentiala din Turcia a criticat, vineri, actiunile violente ale Armatei israeliene asupra civililor palestinieni, soldate cu 15 morti si peste o mie de raniti, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA preluat[ de agerpres. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter…

- Veste proasta pentru soferii care circula prin sectorul 3 al Capitalei! Mai exact, de luna viitoare reincepe operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Reamintim ca, in anul 2015, decizia Curții Supreme a aruncat in aer afaceri uriașe de milioane de euro, caștigate din ridicarea mașinilor.…