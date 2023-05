Israelianul Yshai Oliel, primul finalist al turneului Ioana Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Slovenul Primoz Roglic castigat etapa a 20-a din Turul Italiei. Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo Visma) a castigat sambata, in solitar, etapa a 20-a a Turului Italiei, un contratimp individual care a avut loc pe distanta de 18,6 km, intre localitatile Tarvisio si Monte Lussari, si a preluat…

- Handbal feminin: CS Rapid Bucuresti a incheiat sezonul cu o victorie. CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 31-22, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. CITESTE SI Virgil Ghita,…

- Serie A: AC Fiorentina a invins pe AS Roma, scor 2-1, intorcand scorul in numai trei minute. Echipa italiana AC Fiorentina a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia AS Roma, intr-un meci al etapei a 37-a din Serie A. Fiorentina a intors rezultat in trei minute, dupa ce a fost condusa…

- Virgil Ghita, gol pentru Cracovia in ultima etapa din Polonia. Fotbalistul echipei Cracovia, Virgil Ghita, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Wisla Plock, in ultima etapa a campionatului Poloniei, informeaza News.ro. CITESTE SI…

- Suedezul Leo Borg, fiul celebrului Bjorn Borg, a fost invins de tenismanul roman Vlad Andrei Dancu, cu 6-3, 6-2, marti, in prima runda a turneului ITF gazduit de Tenis Club Herastrau din Bucuresti, denumit Ioana Cup si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari., potrivit Agerpres.Borg (20 ani, 466…

- Echipa italiana Napoli a invins duminica, pe teren propriu, scor 1-0, formatia AC Fiorentina, intr-un meci al etapei a 34-a din Serie A.La Napoli, pe un stadion Diego Armando Maradona colorat in alb-albastru si cu suporteri care au cantat pe toata durata meciului, echipa lui Luciano Spalletti a invins…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz s-a calificat, vineri, in finala turneului ATP 1000 de la Madrid, dupa ce l-a invins in semifinale pe croatul Borna Coric.Carlos Alcaraz (19 ani, locul 2 ATP) l-a invins pe croatul Borna Coric (26 ani, locul 20 ATP) in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci care…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini (22 ATP) s-a calificat luni in turul doi al turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-2, pe americanul Maxime Cressy (40 ATP)Finalist la Wimbledon in 2021, Berrettini, care…