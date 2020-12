Deputatul israelian Gideon Saar, rival al lui Benjamin Netanyahu in cadrul partidului Likud, a anuntat marti infiintarea unei noi formatiuni politice, afirmand ca nu il mai poate "sustine" pe premier, noteaza AFP. In varsta de 53 de ani, Gideon Saar este o cunoscuta figura din marele partid de dreapta israelian si a fost de mai multe ori ministru in guvernele Netanyahu intre 2009 si 2014. "Voi crea o noua miscare politica cu obiectivul de a-l inlocui pe Netanyahu", a anuntat Saar in direct la televiziune. El a declarat ca miercuri isi va prezenta scrisoarea de demisie din parlamentul israelian…