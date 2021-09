Armata israeliana a anuntat duminica in zori arestarea ultimilor doi detinuti palestinieni care au evadat in urma cu aproape doua saptamani dintr-o inchisoare din nordul Israelului, informeaza France Presse. La 6 septembrie, sase prizonieri palestinieni inchisi pentru violente antiisraeliene au evadat din inchisoarea de inalta securitate Gilboa, in nordul Israelului, printr-un tunel sapat sub chiuveta intr-o celula, pentru a iesi in afara inchisorii printr-o gaura in pamant. Cei sase evadati, considerati imediat drept "eroi" de partea palestiniana, au devenit indivizii cei mai cautati din Israel…