- Interdicția a fost impusa de ministrul interimar al virtuții și moravurilor din Afganistan, dupa ce femeile au fost acuzate ca nu au purtat in mod corect hijabul in interiorul parcului național Band-e-Amir, localizat in provincia centrala Bamiyan, potrivit BBC.Ministrul interimar al virtuții și moravurilor,…

- In perioada 22 -24 august, prim-ministrul Dorin Recean, intreprinde o vizita de lucru la Kiev. O dispoziție in acest sens a fost publicata marți, 22 august, in Monitorul Oficial. Premierul va fi insoțit in capitala Ucrainei, de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, ministrul…

- Autoritațile din Ungaria reacționeaza dur fața de intenția oficialilor de la Bruxelles de a ridica interdicția UE la importul de cereale ucrainene, masura ce nu poate fi justificata prin niciun argument profesional. Ungaria va proteja interesele fermierilor ungari prin orice mijloace și cu orice preț,…

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- In Țara de Gheața, cu prof. univ. emerit Dan Grigorescu Am fost de trei ori in Islanda, in 2002, 2007 și anul acesta, in iunie, de fiecare data in perioade scurte de 5-6 zile, toate legate de simpozioane, conferințe, intalniri de lucru in diferite programe de educație și cercetare in problematica mediului.…

- Cel puțin 9 persoane au fost ucise intr-un incendiu provocat de o mana criminala, in cea de-a doua piața ca marime din Mexic.Incendiul de proporții a izbucnit luni seara in Central de Abastos din Toluca, una dintre cele mai mari piețe angro din Mexic. 9 perrsoane au fost ucise in incendiu, care,…

- Guvernul islandez a anunțat ca suspenda vanatoarea de balene din acest an pana la sfarșitul lunii august din cauza preocuparilor legate de bunastarea animalelor, o decizie care probabil va pune capat acestei practici controversate.