- Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, riscurile principale la adresa economiei si a finantelor tarii pe care Banca Nationala a Romaniei (BNR) le intrevede tin de evolutiile in planul sanatatii publice. "Pentru perioada urmatoare ramanem in limitele acestor orientari de politica monetara. Riscurile…

- Oprirea pe scara larga a activitatii in numeroase sectoare economice, in efortul de limitare a raspandirii pandemiei COVID-19, precum si comprimarea accentuata a cererii de consum, concomitent cu scaderea celei externe, fac probabila o contractie severa a economiei romanesti in trimestrul II, potrivit…

- Pentru diminuarea șocului economic manifestat in piața pe fondul Covid-19, Banca Naționala a Romaniei va putea beneficia de lichiditați in euro euro printr-o linie repo, pana la finalul acestui an sau atata timp cat va fi nevoie. Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au…

- Economistul Nouriel Roubini avertizeaza ca pandemia de Covid-19 va fi urmata de o recuperare inceata și grea a economiei. Supranumit Dr. Doom din cauza predicțiilor, profesorul Roubini declara ca sunt unele locuri de munca care cu siguranța nu vor mai exista dupa aceasta criza. Chiar daca economia…

- Obiectivul imediat al Bancii Nationale a Romaniei ramane asigurarea lichiditatii necesare finantarii cheltuielilor statului si economiei reale, in conditii de stabilitate relativa a cursului de schimb si de reducere graduala si sustenabila a ratelor de dobanda, sustine guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.…

- UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca restrictiile de activitati in domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa vietii si sanatatii oamenilor, iar acestea au fost limitate, nefiind oprit niciun santier. ‘Restrictiile de activitati in domeniul economic care au fost impuse…

- ​Banca Naționala a României (BNR) a recomandat bancilor sa nu plateasca dividende anul acesta, a declarat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Bancii Centrale, în cadrul unei întâlniri online organizata de ARIR. Recomandari similare au facut atât…