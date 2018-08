Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- Creditul ipotecar este considerat de catre bancheri drept un bulevard larg, dar care, dupa parerea mea, debuseaza intr-o ulita ingusta si infundata, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. 'Dumneavoastra, bancherii,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a vrut sa valorifice aurul din rezerva nationala prin operatiuni riscante, sa-l ”joace la pacanele”, asa cum a sugerat ”un personaj”, pentru ca aceasta ar fi implicat o forma de instrainare a acestuia, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a criticat voalat Guvernul odata cu prezentarea raportului pe anul 2017. Acesta a aratat ca inflația era negativa la finele anului 2016, iar politica monetara a bancii centrale a fost neutra, astfel ca nu a avut vreun efect in crearea inflației de 5,4%, atinsa in luna…

- "Pentru ca au fost suficient de multe interpretari in presa, in media, despre intentiile noastre trebuie sa o spun de la inceput foarte clar aici in fata dumneavoastra ca nu avem niciun gand sa descurajam creditarea. Dimpotriva, vrem sa o incurajam. Cautam si noi cai si asteptam si de la dumneavoastra…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Salariile, inclusiv salariile minime au crescut, in piata, iar mesajul Bancii Nationale este unul care indeamna la atentie si prudenta pentru ca acestea sa incapa in "carapacea economiei", a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Salariile, inclusiv salariile minime, au crescut,…