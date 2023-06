Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a povestit cum au decurs negocierile cu Alexandru Baluța (29 de ani) și de ce se simte tradat. Finanțatorul a amintit și episoade neplacute din trecut, despre care Gazeta Sporturilor a scris astazi in exclusivitate. Alexandru Baluța a…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat finala pentru titlu, contra liderului Farului. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Omul de afaceri spune ca și-ar dori…

- Catalin Botezatu și atacantul echipei CS Mioveni, Liviu Antal, au lansat o linie vestimentara pentru barbați. A fost evenimentul la care creatorul de moda a acceptat sa faca o mica analiza și a dezvaluit cine sunt personajele din fotbal care se imbraca cel mai bine. Unul dintre ei este Adrian Mutu,…

- Gigi Becali a declarat, miercuri, ca nu le-a dat niciodata banii arbitrilor si ca daca ar fi vrut sa controleze sistemul ar fi putut sa o faca, noteaza news.ro."Niciodata in viata nu am dat bani la arbitri. A fost o singura data cu Jean Padureanu (n.r. fost patron la Gloria Bistrita). La Intercontinental,…

- In cursul zilei de azi, la nici o zi dupa ce Rapid a invins-o pe FCSB, Gigi Becali, patronul "roș-albaștrilor", a susținut azi o conferința de presa, de aproape o ora, chiar la palatul din Aleea Alexandru. Acolo, suparat, Latifundiarul din Pipera și-a anunțat retragerea din fotbal. Ce l-a nemulțumit…

- Gigi Becali a susținut azi o conferința presa, in care a declarat ca a decis sa renunțe FCSB și sa iasa din fotbal. In locul sau, Mihai Stoica va fi noul conducator. Omul de afaceri, nemulțumit de arbitrajul lui Horațiu Feșnic din Rapid - FCSB 1-0, a declarat ca va ceva acțiunile pe care le deține la…

- In aceasta comuna nu exista niciun blocaj pe drumurile pe care circula oamenii. Cu doar 15 persoane și doua utilaje, in ritm susținut noaptea trecuta, in aceasta comunitate au fost eliberate de zapada toate drumurile.

- In cadrul ediției speciale iUmor - Super Goool, Razvan Oprea a acceptat provocarea de a deveni pentru cateva minute bune Edi Iordanescu și a facut un roast plin de ironii la adresa suflului nou din fotbalul romanesc: „(Baieții aștia) cand intra pe teren, zici ca a lasat Borcea copiii afara”.