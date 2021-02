Barurile, restaurantele, cafenelele si hotelurile au fost inchise in Irlanda cea mai mare parte a ultimelor 12 luni, cea mai recenta carantina nationala fiind in vigoare de la sfarsitul lunii decembrie. Tara are al 16-lea cel mai ridicat numar de infectii Covid-19 din 30 de state monitorizate de Centrul European pentru Controlul Bolilor. Vineri, Irlanda a raportat 250 de cazuri la 100.000 de locuitori, mai putin de o cincime fata de un maxim atins la jumatatea lunii ianuarie. Guvernul afirma insa ca trebuie sa fie precaut in legatura cu redeschiderea sectrului ospitalitatii, in conditiile in care…