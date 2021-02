Iridexul aduce pubele noi în Craiova Noul operator Iridex se va ocupa de ridicarea gunoiului și deșeurilor reciclabile și in orașul Craiova. Acesta se afla in perioada de mobilizare in vederea pregatirii prestarii serviciului de colectare și transport al deșeurilor. In aceasta perioada de mobilizare, operatorul trebuie sa aduca din poarta in poarta pubelele destinate populației, dar și pe cele destinate colectarii selective. Ulterior, operatorul va prelua si containerele ingropate din Craiova.La acest moment Iridexul achizitioneaza containerele necesare populatiei. Acestea, urmeaza sa fie distribuite craiovenilor care locuiesc in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a demis saptamana trecuta pe antrenorul principal al echipei, Corneliu Papura, din cauza rezultatelor modeste ale formației sale, Mihai Rotaru l-a ales pe tehnicianul elen, Marinos Ouzounidis, care a și fost prezentat oficial la echipa in cursul zilei de astazi.Antrenorul in varsta de 52 de…

- Procurorii DNA au dispus clasarea dosarului in care primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, era acuzata de luare de mita, spalare de bani și folosirea autoritații in scopul obținerii de bani sau alte foloase necuvenite. Anchetatorii au susținut ca aceste fapte ar fi fost comise in anii 2012 și 2014.…

- Baschetbaliștii de la SCMU Craiova au avut parte de un start cu peripeții la turneul organizat pe teren propriu, in Sala Polivalenta. Alb-albaștrii, fara Monyea Pratt in teren, au obținut o victorie extrem de grea in fața gruparii Athletic Constanța, scor 69-61, chiar daca diferența dintre cele doua…

- ​Cea mai controversata faza a meciului dintre CFR Cluj și CSU Craiova a avut loc în minutul 88, când Ovidiu Bic, jucatorul oltenilor, a lovit bara transversala. Mingea a cazut mai mult în spatele liniei porții, însa arbitrul Radu Petrescu a lasat jocul sa continue. Reluarile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, considera ca Primaria Sectorului 1, condusa de Clotilde Armand, trebuie sa onoreze contractul care este in vigoare cu firma de salubritate și sa se asigure ca gunoiul este ridicat de pe strazi. De la sfarșitul lunii noiembrie, operatorul de salubritate…

- Andrei Ivan (23 de ani) a ratat ultimele doua meciuri ale Craiovei din cauza unei pubalgii pentru care a fost la tratament in Germania. E incert pentru meciul cu Gaz Metan. Din 23 octombrie, de la meciul cu Academica Clinceni (0-1), Andrei Ivan a disparut din primul unsprezece al Craiovei. Contra lui…

- Spania a inceput o campanie masiva de testare a populației, pentru depistarea persoanelor infectate cu Covid-19, anunța tvr . In ciuda restricțiilor, Andaluzia și Catalonia continua sa fie cele mai afectate regiuni din Spania. Sute de oameni sunt chemați zilnic in centre special amenajate in sali de…