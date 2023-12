Stiri pe aceeasi tema

- Iranul si Arabia Saudita incep in aceasta saptamana discutii oficiale pentru a relua zborurile regulate directe intre Teheran si Riad si alte orase, a declarat duminica un oficial iranian agentiei de presa ILNA, afiliata statului, transmite Reuters, informeaza News.ro.Zborurile regulate ar fi un…

- Conform presei iraniene, presedintele Ebrahim Raisi urmeaza sa efectueze duminica o vizita in Arabia Saudita.Aceea ar fi prima astfel de vizita a unui sef de stat iranian, dupa ce un acord mediat de China in luna martie a pus capat unor ani intregi de ostilitate intre fostele state rivale regionale.…

- Armata israeliana a anunțat, vineri seara, declanșarea unei operațiuni tereste extinse in Gaza, acolo unde au fost raportate cele mai puternice explozii de pana acum, de la inceputul conflictului - din 7 octombrie. Mai multe exlozii au fost vazute in teritoriul palestinian, in timp ce internetul și…

- Statele Unite au promis un sprijin ferm Israelului, au trimis deja ajutor militar și nave de lupta in regiune. Dar exista o limita a implicarii SUA intr-un nou potențial conflict din Orientul Mijlociu, scriu BBC și CNN.In prima sa reacție la atacul terorist al Hamas impotriva Israelului, președintele…

- Cu 120.000 de israelieni evacuați din casele lor pentru a fugi de proiectile și infiltrații, Israelul se confrunta cu cea mai mare și mai diversificata provocare de la razboiul din 1973. Fronturile din Cisiordania, Liban, Siria, Irak și Yemen - toate susținute de Iran - se vor activa cu fitilul aprins…

- Numeroși analiști militari sunt de parere ca, in cazul in care Israelul lanseaza o ofensiva terestra de amploare in Fașia Gaza, actualul conflict derulat in Orientul Mijlociu se poate extinde in restul regiunii. In acest caz, Libanul, Siria, Iranul, Yemen

- Este intrebarea care ne mistuie pe fiecare dintre noi, zi de zi, vazand cum apar pe glob noi conflicte armate, iar altele existente se acutizeaza. Privita din fata televizorului, planeta pare ca se invarte cu pasi extrem de repezi catre prapastia unui razboi. Unul dorit doar de elitele nevazute, care…

- Raisi si printul mostenitor saudit au discutat despre „necesitatea de a pune capat crimelor de razboi impotriva Palestinei ”, relateaza presa de stat iraniana.Printul mostenitor saudit, la randul sau, „a afirmat ca Regatul depune toate eforturile posibile pentru a comunica cu toate partile internationale…