Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a inceput imbogatirea uraniului cu o a doua cascada de centrifuge IR-2m la uzina subterana de la Natanz, adancind astfel incalcarile acordului nuclear semnat in 2015 cu marile puteri si sporind presiunea asupra noii administratii americane in legatura cu salvarea acestuia, noteaza marti Reuters,…

- Iranul dispune de doua ”cascade” de centrifuge perfectionate, cu o capacitate de imbogatire a uraniului de aproape patru ori mai mare decat a celor instalate initial la instalatia de la Natanz, a anuntat marti reprezentantul Republicii islamice la Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA)…

- Iranul a adus la cunostinta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) dorinta sa de a produce uraniu imbogatit la 20%, dincolo de pragul stabilit prin Acordul de la Viena din 2015, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei ONU, citat vineri de AFP. "Iranul a informat Agentia despre intentia…

- Iranul a adus la cunostinta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) dorinta sa de a produce uraniu imbogatit la 20%, dincolo de pragul stabilit prin Acordul de la Viena din 2015, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei ONU, citat vineri de AFP. "Iranul a informat Agentia…

- Iranul a informat Agentia Internationala a Energiei Atomice cu privire la faptul ca urmeaza sa instaleze in curand ”cascade” suplimentare de centriguge de tip IR-2m - interzise prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian - la instalatia subterana de imbogatire a uraniului de la Natanz,…

- Iranul isi va aplica automat angajamentele in domeniul nuclear daca viitoarea administratie americana a democratului Joe Biden va ridica sanctiunile impuse Teheranului de catre Washington din 2018, a declarat ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-un interviu publicat miercuri si…

- Iranul a acumulat o cantitate de uraniu imbogațit de 12 ori mai mare decat cea permisa prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA), o organizație internaționala inființata in 1957 sub egida ONU, scrie BBC.

- Iranul a informat anterior Agentia Internationala pentru Energie Atomica ca va transfera in subteran trei cascade de centrifugi pentru imbogatirea uraniului de la o centrala pilot supraterana de la situl nuclear Natanz, dupa ce un laborator suprateran a ars intr-un act aparent de sabotaj. Iranul a instalat…