Iranul dă noi sancțiuni pentru peste 30 de entități și persoane din Europa Iranul a adaugat marti pe lista de sancțiuni 13 entitați si persoane din Uniunea Europeana si 23 din Franta, Regatul Unit si Germania, printre altele, ca raspuns la sanctiunile impuse cu o zi inainte de UE, noteaza AFP. Teheranul a adaugat „‘urmatoarele persoane si entitati din regimul UE si Regatul Unit pe lista sa de sanctiuni, pentru sprijinirea terorismului (…), ingerinta in afacerile interne ale tarii si incitare la violenta si tulburari in Iran”, a indicat Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat dat publicitatii pe site-ul sau. Sanctiunile iraniene includ masuri financiare si interzicerea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

