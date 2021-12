Iranul anunță lansarea unei rachete cu dispozitive de cercetare spațială Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea stârni condamnarea Occidentului în timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt în desfasurare, relateaza France Presse citata de Agerpres.



"Lansatorul de sateliti Simorgh a trimis trei aparate de cercetare în spatiu", a declarat Ahmad Hosseini, purtatorul de cuvânt al unitatii spatiale a Ministerului Apararii iranian, citat de televiziunea de stat.



"Obiectivele de cercetare planificate pentru aceasta lansare au fost atinse"

Sursa articol: hotnews.ro

