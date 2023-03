Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a transmis un mesaj de forța la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Liderul american a anunțat ca sprijinul pentru Ucrainanu se va opri și vor fi dictate sancțiuni suplimenatre la adresa Rusiei.

- Inca din 2014, cand Rusia și-a inceput invazia in Ucraina, Republica Moldova a fost una dintre țintele sale. Aceasta a sperat sa cucereasca intreaga coasta ucraineana a Crimeii atunci cand Moscova a mobilizat 2.000-3.000 de forțe Spețnaz in Transnistria pentru a marșalui asupra Odesei, odata ce susținatorii…

- "Pentru prima data, propunem sa sanctionam si entitati iraniene, inclusiv cele care au legaturi cu Gardienii Revolutiei din Iran", a declarat Ursula Von der Leyen referindu-se la trupele de elita ale regimului islamic de la Teheran, relateaza News.ro."De aproape un an de zile, razboiul de agresiune…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, 15 februarie, ca cel de-al 10 pachet de sanctiuni pe care blocul european il va adopta impotriva Rusiei, in valoare totala de 11 miliarde de euro, va viza noi interdictii comerciale si controale ale exporturilor de tehnologie,…

- “Pentru prima data, propunem sa sanctionam si entitati iraniene, inclusiv cele care au legaturi cu Gardienii Revolutiei din Iran”, a declarat Von der Leyen referindu-se la trupele de elita ale regimului islamic de la Teheran. Reprezentantii celor 27 de tari ale Uniunii Europene se intalnesc miercuri…

- Maria Lvova-Belova este comisarul pentru drepturile copilului de la Kremlin, cea care a fost laudata de Putin pentru eforturile sale din timpul operațiunii speciale militare din Ucraina.„Salvatoarea” micuților ucraineni mai este numita și „Mama Rusie” pentru imaginea conservatoare și mesianica pe care…

- Dupa ce trupele ucrainene au intrat in Liman, riscurile de a pierde controlul asupra Kreminna pentru armata rusa au crescut semnificativ. In acest timp, armata rusa a creat o linie extinsa de fortificații in zona Kreminna, controlul asupra acestui mare centru de populație este un obiectiv strategic…

- Speculațiile cu privire la soarta lui Putin evidențiaza slabiciunea acestuia, scrie analistul Edward Lucas intr-un editorial publicat pe platforma CEPA (Centru pentru Analiza Politicilor Europene).