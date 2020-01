Stiri pe aceeasi tema

- Un comandat iranian a spus ca asalturile cu rachete asupra țintelor americane în Irak nu au vizat sa ucida soldați americani, ci a cautat sa distruga ”mașinaria militara” a Washingtonului și au fost începutul unei serii de atacuri în regiune, relateaza o televiziune de…

- Televiziunea de stat iraniana a anunțat miercuri ca cel puțin 80 de „teroriști americani” au fost uciși in atacurile care au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra țintelor americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, potrivit Reuters. Televiziunea de stat, citand…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street. Convorbirea telefonica…

- China a cerut sambata SUA "sa nu faca abuz de forta" a doua zi dupa raidul din Irak in care a fost ucis generalul Qassem Soleimani, om-cheie al influentei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. "Periculoasa operatiune militara americana incarca normele fundamentale ale relatiilor internationale…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…