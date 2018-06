Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 9 iun — Sputnuk. Autoritatile germane au anuntat ca tânarul irakianul suspectat de violul și omorul minorei care are origini moldovenești a fost arestat. Ali Bashar, în vârsta de 20 de ani, a fost retinut în nordul Irakului, dupa ce pe numele lui a fost…

- Susanna, o adolescenta care sosise cu familia din Republica Moldova in Germania in luna februarie a acestui an, a fost data disparuta pe 22 mai. Parintii fetei, eleva la o scoala de langa Mainz, au alertat politia, dupa ce aceasta nu a mai revenit acasa de la scoala. Cadavrul fetei a fost gasit joi,…

- Horst Seehofer a anuntat ca irakianul Ali Bashar, suspectat ca a violat-o si ucis-o pe Susanna, a fost retinut in nordul Irakului chiar in noaptea in care Politia Federala din Germania a cerut ajutorul autoritatilor din aceasta tara. Tanarul de 20 de ani a devenit principalul suspect in cazul…

