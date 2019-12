Mai multe rachete au fost lansate vineri asupra bazei militare din Irak K1, unde sunt desfasurate forte americane si irakiene in apropierea orasului bogat in petrol Kirkuk, a anuntat armata irakiana intr-un comunicat fara a elabora, informeaza Reuters. Nu a fost clar imediat daca exista victime. Fortele de securitate au gasit un lansator pentru rachete Katiusa in interiorul unui vehicul abandonat in apropierea bazei. Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atac. Militantii din Statul Islamic (SI) opereaza in zona si au trecut la tactici insurgente vizand daramarea guvernului de la…