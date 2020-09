Autoritatile kurde din Irak au acuzat factiuni pro-iraniene ca au vizat in atacul de miercuri cu rachete fortele americane din Kurdistan, in contextul in care Washingtonul ameninta sa isi inchida ambasada din cauza atacurilor asupra intereselor sale in Irak, informeaza AFP.



Ministrul irakian de externe Fouad Hussein a apreciat drept periculoasa amenintarea SUA, dupa ce saptamana trecuta secretarul de stat american Mike Pompeo a dat un ultimatum Irakului: fie inceteaza atacurile, fie Washingtonul isi inchide ambasada si isi recheama cei 3.000 de soldati si diplomati.



Miercuri…