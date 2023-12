Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat marți, 5 decembrie, ca „sanctionarea si combaterea acestui flagel societal, coruptia, care poate afecta inclusiv Biserica, este in primul rand o datorie morala” și ca legea trebuie respectata.„Autoritațile judiciare, ca și cele bisericești, sunt…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a declarat marți, 5 decembrie, la Antena 3, ca „nu exista probe” impotriva lui, dupa ce DNA l-a acuzat de cumparare de influența.„Nu e nicio urmarire. Se fac niște verificari. Nu exista probe, nu e nicio urmarire. Eu nu știu de așa ceva. Nu umblu cu supoziții,…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a declarat in legatura cu anchetarea de catre DNA a arhiepiscopului Tomisului, Teodosie , ca „sanctionarea si combaterea acestui flagel societal, coruptia, care poate afecta inclusiv Biserica, este in primul rand o datorie morala”. „Autoritatile…

- Autoritațile judiciare, ca și cele bisericești, sunt interesate de elucidarea oricarui caz de corupție reala, a transmis marți, Patriarhia Romana, dupa ce DNA a anunțat ca il urmarește penal pe IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Autoritațile judiciare, ca și cele bisericești, sunt firesc interesate…

- "Se fac niște verificari. Nu exista probe, nu e nicio urmarire. Eu nu știu de așa ceva. Nu umblu cu supoziții, nu ma intereseaza ce este. Eu sper ca nu este nicio problema”, a afirmat IPS Teodosie la un post TV.Și Patriarhia Romana a transmis un comunicat. Patriarhul Daniel intervine in scandalul IPS…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat, intr-o postare pe Facebook, dupa ce DNA a transmis, marți, ca arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmarit penal pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.”Ultima ora! IPiS Mache Teodosie, anchetat de DNA intr-un dosar numit „Mana…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de DNA pentru cumparare de influenta, in timp ce un consilier din cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la aceasta infractiune. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus efectuarea in…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectii Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului (functionar public in sensul legii penale), pentru cumparare de influenta, si P.I., un consilier in cadrul…