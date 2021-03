IPJ Maramureș: Şi animalele au dreptul la un tratament sănătos Proprietarii de animale si nu numai sunt informati cu privire la faptul ca si animalele sunt protejate prin legea 205 din 2004. Astfel, in cazul in care sunt supuse unor situații de pericol, acestea beneficiaza de servicii publice de adapostire specializate, care presupun preluarea, asistarea veterinara de urgența, inclusiv intervenția chirurgicala, transportul, cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, controlul bolilor. ”Un animal aflat intr-o situație de pericol este un animal care a fost ranit sau schingiuit, animal care a fost implicat in lupte intre animale, animal domestic sau animal… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

