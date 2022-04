IPJ Braila: Buletin de presa - 04.04.2022 Nr. 63.157 din 04.04.2022 Urmarit la nivel national incarcerat de politisti In ziua de 3 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au dus la indeplinire un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Astfel, pe raza municipiului Braila, a fost depistat, un barbat, in varsta de 46 de ani, din Braila, urmarit la nivel national, pe numele caruia Tribunalul Braila a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii fiind condamnat la o pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchis ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

