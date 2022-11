Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 din București, condusa de Robert Negoița, a pierdut definitiv procesul in care a contestat titul de proprietate prin care 11 hectare din parcul IOR au fost retrocedate in 2005, printr-o decizie a fostului primar Adriean Videanu. Decizia a fost pronunțata de instanța suprema dupa…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie ridicata de Elena Udrea in legatura neconstitutionalitatea mai multor dispozitii legale in baza carora instanta i-a pus sechestru pe avere, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea…

- Fosta directoare medicala a spitalului „C.I. Parhon" isi cauta dreptatea in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Agentia Nationala de Integritate a constatat ca Luanda Mititiuc s-a aflat in stare de incompatibilitate, iar Curtea ieseana de Apel a confirmat concluzia inspectorilor. Instanta suprema…

- Avocații Elenei Udrea au facut un apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva contestatiei in anulare in dosarul ”Gala Bute”, respinsa definitiv in aprilie de magistratii de la aceeasi instanta, informeaza Agerpres. In replica, DNA sustine ca procedura nu este prevazuta de legea penala.Luni,…

- Instanța considera ca exista „o indoiala serioasa in privința legalitații Hotararii CGMB” adoptate in mandatul Gabrielei Firea la Primaria Capitalei, care a permis demararea lucrarilor din Aleea Modrogan. Construcția a fost blocata pana la finalizarea unui alt dosar, in care se judeca pe fond legalitatea…

- In urma cu aproximativ o luna aratam despre razboiul purtat in instanța de Alexandru Uiuiu cu Ministerul Culturii pentru anularea ordinului prin care a fost destituit, nelegal, din funcția de director al Direcției Județene pentru Cultura, din cauza ca CNSAS l-a pricopsit cu o patalama de “turnator la…

- Fostul presedinte Traian Basescu a formulat la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de revizuire a deciziei CNSAS prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, potrivit Agerpres. Potrivit portalului instantei, solicitarea a fost inregistrata la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a formulat la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de revizuire a deciziei CNSAS prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, informeaza Agerpres . Solicitarea, inregistrata la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, urmeaza sa fie judecata pe data…