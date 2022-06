Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția guvernamentala pregatește cea mai mare schimbare fiscala din ultimii ani, scrie Profit.ro , care citeaza surse guvernamentale. Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, spune ca Romania are nevoie de o perspectiva, astfel incat deficitul și datoria publica sa nu copleșeasca finanțele…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, sustine, raspunzand unei intrebari, ca impozitul progresiv „poate fi solutie” daca este implementat ca politica fiscala nationala si in situatia in care impozitarea se aplica proprietatilor. „Cu impozitul progresiv? Depinde daca e sa discutam de o politica…

- Coaliția de guvernare nu se poate ințelege cu privire la taxele și impozitele romanilor. In timp ce Marcel Ciolacu, șeful PSD, pledeaza pentru impozitul progresiv, deoarece „aceasta cota unica, nu mai este unica de mult timp”, PNL și premierul, șeful acestei formațiuni, susțin in continuare cota unica. …

- In timp ce social democrații promoveaza ideea impozitarii progresive, liberalii ii contrazic ferm și spun ca nici gand de o asemenea masura. Un lucru e sigur: Romania cheltuie tot mai mult fața de cat incaseaza.

- ”Este credibila o ipoteza ca Romania nu va avea stagnare economica, deja avem colegi care vorbesc de o crestere intre 3,5 si 4,5%, unii sunt chiar mai optimisti. In aceasta situatie, atingerea unui deficit rezonabil in 2022 nu ar trebui sa fie o problema nici pe cash nici pe ESA, in viitor lucrurile…

- ”Impozitarea progresiva nu avea cum sa faca atatea valuri, pentru ca una este sa incerci sa modelezi un sistem fiscal avand in vederea o constrangere bugetara foarte puternica, sa optimizezi un sistem fiscal in functie de o dimensiune axiologica, de cum ar trebui sa fie un sistem fiscal cat mai bun,…

- „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii la 7% din PIB. La cea cu investitii la 7% din PIB inca se mai lucreaza, inca nu suntem acolo. In PNL nu s-a discutat despre impozitarea progresiva. Cred ca orice membru al PNL va va spune ca nu s-a discutat…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in contextul discuțiilor privind impozitarea progresiva pe care o vrea PSD, ca anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare si nu vor exista taxe noi. Potrivit acestuia, in coaliție s-a stabilit ca in doua saptamani Ministerul Finantelor sa faca o analiza care…