„In acest moment, știm sigur ca sunt mai multe tipuri de vaccin care sunt in faze avansate de testare, aprobare și este foarte posibil ca la inceputul anului viitor sa avem unul, doua trei, sau chiar patru tipuri de vaccin care toate funcțioaneaza bine", a declarat Klaus Iohannis.

Președintele a precizat ca e posibil sa avem poate și doua vaccinuri disponibile in Romania, in tranșe.

