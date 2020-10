IOHANNIS ne învață cum să citim comunicatele despre infectări de la ora 13 Președintele Klaus Iohannis a ținut sa explice ca in rapoartele Grupului de Comunicare Strategica el urmarește modul in care crește numarul de internari, de cazuri grave la ATI și numarul de decese. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare ”Cu siguranța este de dorit sa avem aceleași date de la toate instituțiile. Ma voi interesa sa vad de ce apar aceste discrepanțe. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor Dan atribuțiile Acum sa va explic ce trebuie sa urmariți in cadrul acestor date și ce nu. Datele prezinta flucuații mari de la o zi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa explice ca in rapoartele Grupului de Comunicare Strategica el urmarește modul in care crește numarul de internari, de cazuri grave la ATI și numarul de decese.”Cu siguranța este de dorit sa avem aceleași date de la toate instituțiile. Ma voi interesa…

- Datele oficiale privind coronavirusul in țara noastra arata, miercuri, 7 octombrie 2020, trei recorduri absolute privind evoluția imbolnavirilor. Este vorba despre cele mai multe infecții zilnice (2.958), cele mai multe decese (82) și cel mai mare numar de pacienți internați la ATI (612). Potrivit datelor…

- Romania bate record dupa record in pandemia de coronavirus. Au fost depistate peste 2.300 de cazuri noi, iar in Timiș aproape 80 de persoane cu coronavirus, in 24 de ore. Pana astazi, in Romania au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), conform Grupului…

- Cele mai noi cifre venite din direcția Grupului de Comunicare Strategica isca ingrijorare, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record la nivel de cazuri noi de coronavirus inregistrate la nivel național. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.767 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS –…

- In Timiș, numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul pandemiei de Covid-19, a ajuns la 3.509, marți, 22 septembrie, conform Grupului de Comunicare Strategica. In Romania au fost depistate peste 1.000 de cazuri noi și au fost raportate 45 de decese.

- Pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 37.056 de pacienti au fost declarati vindecati si 10.344 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare, potrivit Grupului de Comunicare…

- Autoritațile au anunțat, luni, ca in Romania s-au inregistrat 825 de cazuri noi de COVID-19 și 37 de decese. Unul dintre decese a fost la un pacient din categoria de varsta 10 - 19 ani.Potrivit Digi 24, un tanar de 18 ani care suferea și de cancer devine cea mai tanara victima a epidemiei…

- Cele mai recente informații venite de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) continua sa iște ingrijorare in randul majoritații romanilor. Datele actualizate facute publice arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.346 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).…