- Dupa ședința CSAT convocata, joi, in urma situației din Ucraina, președintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. De asemenea, președintele a dat asigurari ca niciun roman nu ar trebui sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale. Romania este…

- Federația Rusa a trimis, joi, raspunsul scris al Moscovei la propunerile SUA pe tema garanțiilor de securitate. Documentul de zece pagini a fost primit de Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan. In scrisoare, Rusia susține ca „partea americana nu a dat un raspuns constructiv” solicitarilor sale și…

- Intreaga lume asista la atitudinea și postura agresiva adoptata de catre Federația Rusa in ultimele cateva luni atat fața de vecina ei, Ucraina, cat și fața de structuri occidentale precum NATO și Uniunea Europeana. Observatorii din Romania ar trebui sa fie și ei interesați de modul in care creșterea…

- Pe parcursul anului 2021, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a înregistrat 630 de cereri îndreptate împotriva Republicii Moldova, cu 20% mai multe decât în 2020. „Anul 2020 a fost un an pandemic și activitatea CEDO cumva a fost periclitata de pandemie,…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a respins ipoteza unei crize a aprovizionarii cu gaze in Romania, spunand ca țara noastra are suficiente resurse pentru a acoperi consumul. In ceea ce privește creșterea prețului la gaze, care a provocat oprirea temporara a activitații combinatului de ingrașaminte…