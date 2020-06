Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca este lipsita de sens si de bun-simt ideea PSD-ului de a depune o motiune de cenzura cu cateva luni inainte de alegeri."Acest Guvern a facut infinit mai mult decat s-a asteptat de la el atunci cand a fost votat. Acum, cand mai sunt doar putine luni pana la alegeri,…

- Liderul senatorilor PSD Radu Preda lanseaza un atac virulent la adresa premierului Ludovic Orban și ministrului Florin Cițu care se opun majorarii alocațiilor, susținand ca cei doi ii umilesc pe copiii din Romania. „Ipocrizia cea mai mare este la șeful celor doua cozi de topor liberale, Klaus Iohannis,…

- PSD amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura de pe vremea starii de urgența, iar daca moțiunea va trece, social-democrații merg pe doua variante: guvern politic sau de uniune naționala, scrie Agerpres. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu, care spune ca, in mod…

- Intrebat daca nu este deranjat de derapajele de la Constituție ale președintelui și guvernanților, Ciolacu a raspuns ca iși dorește o motiune de cenzura, dar ca vrea sa o depuna cand are sanse. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a reacționat virulent dupa ce Romania a fost mentionata de Washington Post in categoria statelor in care coruptia umbreste eforturile de combatere a coronavirusului.„Ne temeam ca Klaus Iohannis si "Guvernul Meu" nu se pricep la nimic. Iata ca se pricep:…

- Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține ca „țara arde și PSD depune moțiune de cenzura”. Reacția liberalului vine in contextul in care președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Orban dupa ce pericolul epidemiei…

- Moțiunea va fi depusa daca actualul Executiv va continua cu „abordarea pompieristica", a declarat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, la „Marius Tuca Show", relateaza Mediafax. Marcel Ciolacu a declarat ca nu va fi depusa moțiunea de cenzura cat timp Romania se confrunta cu pandemia.…