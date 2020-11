Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, intrebat fiind daca in urma tragediei din Piatra Neamț Guvernul Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze așa cum a demisionat Guvernul Victor Ponta dupa tragedia de la 'Colectiv', ca actualul Executiv nu are motive sa iși dea demisia.…

- Parchetul General a venit, marți, cu noi precizari in cazul anchetei care vizeaza incendiul care a avut loc la Piatra Neamț, in urma caruia 10 pacienți au murit. Anchetatorii au audiat azi noi martori, iar activitatea identificarii victimelor continua. Parchetul General a anunțat marți ca au fost dispuse…

- Una dintre marile tragedii care, in timp, va pune in plan secundar incendiul de la clubul „Colectiv” s-a petrecut in plina pandemie. Sectia de terapie intensiva a Spitalului din Piatra Neamt a fost mistuita de un incendiu. Zece bolnavi de Covid, intubati, au decedat, arsi de vii. Medicul care ii ingrijea…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) precizeaza duminica intr-un comunicat de presa ca „in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii”. De asemenea, Parchetul…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Trei medici din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, infectați cu coronavirus și care figurau ca internați la Secția Boli Infecțioase, au plecat sa doarma acasa. Direcția de Sanatate Publica Gorj a efectuat joi noapte un control, iar trei doctorițe, paciente COVID, lipseau din saloane.…

- Pacienții asimptomatici și cei cu forme ușoare de COVID-19 vor fi tratați acasa, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care a fost adoptata joi de Guvern. Executivul a stabilit și ca parinții pot cere zile libere de la serviciu ca sa stea cu copiii care invața online Romanii care se vor infecta cu COVID-19…

- Un copil de noua luni, bolnav de Covid, a fost internat la Secția de reanimare a Spitalului de Urgența pentru Copii din Galați. El a avut probleme digestive și respiratorii, dar nu a fost intubat, au anunțat medicii.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea…