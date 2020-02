Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze „la sange” pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. „Ideea este de a gasi prin discutii de acest tip bilateral numitorul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, cu comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Anterior, seful statului a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are o relatie bilaterala foarte buna cu Marea Britanie si si-a exprimat increderea ca in contextul Brexit relatia strategica cu aceasta tara va fi consolidata. "Ceea ce…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. "Ideea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze ‘la sange’ pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. ‘Ideea este de a gasi prin discutii de acest tip bilateral numitorul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau israelian, Reuven Rivlin, o invitatie de a efectua o vizita in Romania in acest an, iar el a acceptat. Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere bilaterala cu presedintele Statului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca in discutiile cu oficialii europeni a prezentat punctul de vedere al Romaniei privind viitorul buget multianual al UE, pentru perioada 2021-2027, precizand ca tara noastra sustine mentinerea unei finantari solide pentru coeziune si agricultura. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis considera ca este bine sa se inceapa un proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg. El a subliniat ca Romania este hotarata sa se implice in aceasta…