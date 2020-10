Stiri pe aceeasi tema

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice. Este o rușine! Asta arata cat de disperați sunt și cat de jos au ajuns! Nu am vazut nicio conferința de presa a Poliției atunci cand Orban și miniștrii sai beau și chefuiau la guvern in timp ce romanii erau inchiși in case. Nici…

- Sambata seara, Marcel Ciolacu a fost vazut fara masca de protecție intr-un restaurant din Buzau, alaturi de un grup de 11 persoane, informeaza Realitatea Plus. Potrivit art. 6, alin 5, este permisa participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, și cu respectarea masurilor…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…

- Imagini cu lideri PSD, printre care și Marcel Ciolacu, in restaurantul unei pensiuni, au fost difuzate sambata seara de Realitatea Plus, iar aceștia erau acuzați ca au incalcat regulile sanitare in vigoare. Senatorul Lucian Romascanu, prezent la fața locului, a explicat ca au fost trei grupuri la…

- Imagini cu liderul PSD Marcel Ciolacu, in restaurantul unei pensiuni, nerespectand masurile de distantare sociala au fost difuzate sambata seara de Realitatea Plus, senatorul PSD Lucian Romascanu explicand ulterior ca au fost trei grupuri la trei mese, ca poza e facuta cand s-au asezat toti la masa…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…

- "Mama mea a decedat, a facut infarct. Dupa ce ca a venit ambulanta dupa 20 de minute, am acceptat si chestia asta, am resuscitat-o noi 20 de minute, cand a venit ambulanta, cine credeti ca i-a facut masaj cardio-respirator? Soferul de pe ambulanta, ceea ce nu este normal. Un sofer de ambulanta sa…

- Cu o zi inaintea Congresului PSD, purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romașcanu, a avut o ieșire nervoasa la adresa presei, folosind un limbaj suburban cu referire la jurnaliștii aflați la sediul central al social-democraților. Prezent in sala de conferințe a PSD, in așteptarea reporterilor care…